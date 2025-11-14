どんぐり採集で生計を立てる人がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】五更アヤネさんの引用投稿。こちらは松ぼっくりを集めています「45歳にもなって、どんぐり拾って生計立ててるとは、誰が予想しただろうか。どんぐりたけしも真っ青よ…」とその模様を紹介したのは“野遊びライター”の宮原悠さん（@yuu_miyahara）。縄文時代ならわかるが、この令和のハイテク時代にどんぐりを集めて暮らしているとは…果たしてどんな仕組み