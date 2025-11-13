田谷が強含みで推移している。午前１０時ごろ、２４年１０月に創業６０周年を迎えたのを記念して記念特別株主優待を実施すると発表したことが好感されている。２６年３月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、一律でＱＵＯカード１０００円分を贈呈する。なお、同株主優待については今回限りの実施となる。 出所：MINKABU PRESS