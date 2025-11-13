【ナイアガラ・オンザレーク＝傍田光路】茂木外相は１２日午後（日本時間１３日朝）、高市首相の答弁に関する中国の薛剣（シュエジエン）・駐大阪総領事によるＸ（旧ツイッター）への投稿について、「在外公館の長の発信として極めて不適切だ」と批判し、「適切な対応を中国側がとるように強く求めていく」と強調した。訪問先のカナダで記者団に述べた。茂木氏は、外交上の「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましくない人物）」を