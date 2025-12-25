自民党の茂木敏充外務大臣が、12月23日の記者会見でパスポートの申請手数料の引き下げ方針を表明した。【写真】凄まじい画像の圧…高市首相と超豪華メンバーの会談ショット手数料だけを値下げしても…2026年1月に招集される通常国会で旅券法の一部改正を提案し、同年7月に引き下げる方向で調整する。「現在、18歳以上のパスポート申請は10年の有効期間は約1万6000円ですが、7000円下げた約9000円となる見込みです。5年の有効期