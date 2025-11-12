消化管からの出血のため8日に急逝した日本テレビの菅谷大介アナウンサー（享年53）の突然の訃報に悲しみが広がっている。箱根駅伝で実況の菅谷大介アナはすい臓がん克服…早期発見には管の拡張をチェックする菅谷アナは7日夜、勤務を終えて帰宅した後、不調を訴え都内の病院に救急搬送。その後、容体が急変し、翌8日午後に帰らぬ人となった。現在フリーの藤井貴彦（53）や同局の森圭介アナ（46）らが番組で訃報を伝え、哀悼