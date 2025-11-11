インテル・マイアミに所属するFWリオネル・メッシが、自身の公式Instagramにて、『カンプ・ノウ』を訪問したことを明らかにしている。“神の子”が望郷の地に戻ってきた。2021年夏にバルセロナとの再契約が財政上の問題により叶わず、誰もが予想だにしなかった退団劇となったメッシ。その後は、パリ・サンジェルマンを挟み、38歳を迎えた現在はインテル・マイアミでプレーしている。そんなメッシは10日、永遠に語り継がれる