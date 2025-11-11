「世界がグルグルして視界も」芸能活動をしていた女性に睡眠薬を飲ませ、わいせつな行為をしたとして準強制性交などの罪に問われている元芸能プロデューサー・鼻田拓（たくみ）こと細川拓被告（41＝逮捕時）の公判が10月31日、東京地裁で開かれた。細川被告は、20代から30代の複数の女性に睡眠薬を飲ませ、’25年１月までに３度逮捕された。今回は、’24年４月に起こした準強制性交などの罪に関する裁判だった。逮捕時は大手レコー