Image: Stas Malyarevsky / Shutterstock.com NVIDIAのゲーミング製品に対するAMDの切り札は、あらゆる場所で、あらゆることを、一度にこなせる「Max」チップかも。持ち運び可能な上に、財布に優しくなる？今年の主役であるRyzen AI Max+ 395を擁する同社のStrix Haloラインアップは、近いうちに、同等のグラフィックス性能をより低価格で備えた、いくつかの“年下のきょうだい”を迎え入れ