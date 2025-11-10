Image: Stas Malyarevsky / Shutterstock.com

NVIDIAのゲーミング製品に対するAMDの切り札は、あらゆる場所で、あらゆることを、一度にこなせる「Max」チップかも。

持ち運び可能な上に、財布に優しくなる？

今年の主役であるRyzen AI Max+ 395を擁する同社のStrix Haloラインアップは、近いうちに、同等のグラフィックス性能をより低価格で備えた、いくつかの“年下のきょうだい”を迎え入れることになりそうです。そして、今入手できるどの手頃なGPUよりも、ゲーマーにとって予算に優しい選択肢を提供するかもしれません。

ベンチマークソフトのPassMarkの公開データに、ローエンドとされるStrix Haloチップが登場しました。VideoCardzは、AMD Ryzen AI Max+ 388とRyzen AI Max+ 392のリークとされる仕様を最初に報じました。「+」は、統合GPUとしてRadeon 8060Sをフル搭載するかどうかを示しているよう。Radeon 8060Sの解像度は1080p〜1440pとなっており、ゲームに強い仕様です。米GizmodoはFramework DesktopでRyzen AI Maxチップをテストし、このサイズで持ち運びも可能なマシンであることを考えると、小型ながら非常に高性能であると確認できました。

Ryzen AI Max+ 388は8コアCPUで、PassMarkの仕様によればブースト時のクロック数は5GHz。AI Max+ 392は、より強力な12コア版の可能性があります。Radeon 8060Sには40基のコンピュートユニットが搭載、Radeon RX 9060 GPUには、28基のコンピュートユニットに加えて28基のレイアクセラレータと56基のAIアクセラレータが備えられています。

これらを別途ゲーム向けCPUと組み合わせれば、現行のAPU（アクセラレーテッド・プロセッシング・ユニット）よりも依然として高い性能を発揮するでしょう。しかし、2つのコンポーネントを同時に運用する高いコストに見合うほど、大きな差ではないかもしれません。

「手頃」なGPUの多くは、APUほどのペースで進化していない

今年登場したグラフィックボードのラインナップ、少なくとも多くの人が実際に手を出せる価格帯のものは、ローエンドGPU市場の鈍化ぶりを物語っていました。60番台のGPUは、NVIDIA GeForce RTX 5060とAMD Radeon RX 9060が目玉でしたが、どちらもVRAM（ビデオメモリ）は8GBと控えめ。高解像度でどこまで性能を発揮できるかに制約がありました。また、430ドルの5060 Tiや9060 XTといった上位モデルに霞んでしまい、NVIDIA自身もどうやらRTX 5060が前世代と比べて目立った強化が少ないことを見越していたようです。NVIDIAはレビュー用サンプルの提供を絞ったうえ、一部レビュアーに対して、テストする範囲を抑えなければ今後のニュースや同社リソースへのアクセスを打ち切ると示唆するなど、先回りの動きに出ていました。

GPUに300ドルを出すなら、AMDのAPUのようにCPUとGPUを1つのチップに収めた製品よりも、明らかに高い処理性能を期待しますよね。インテルにも比較的安価なGPUがあり、中でも約250ドルのArc B580は注目株です。しかしインテルは、今後もディスクリートGPUを作り続けるのかについて、まだ明確にはしていません。その代わりに同社は、将来「次世代Arcファミリー」の詳細を明らかにすると約束し、グラフィックス分野ではPanther Lake世代、特に内部に12基のXe3グラフィックスコアを搭載した16コア構成でAMDに対抗できると考えています。

また、PassMarkのベンチマークからは、AMDが最新のZen 5マイクロアーキテクチャを採用した少なくとも1つの新しいゲーミング向けCPU、具体的にはRyzen 7 9700X3Dに取り組んでいる可能性が示唆されています。リーカーたちは最近、Ryzen 7 9850X3DやRyzen 9 9950X3D2のような、より強力なCPUをAMDが投入するかもしれないとも主張しています。今年のベストなデスクトップCPUであるRyzen 7 9800X3Dは、通常よりも高速にメモリへアクセスできる3D V-Cacheを採用しています。これはゲーム用途で優位に働くことが多く、必然的により高性能なGPUと組み合わされることになります。

なかには、Ryzen AI Max+ 395を搭載したハンドヘルドPCを推している企業もあります。たとえばGPD Win 5は、（ハイエンドAPUの大きな消費電力を考えると不可欠な）外付けバッテリーパックを同梱しています。さらに、OneXFly Apexという、また別のクラウドファンディング発のハンドヘルド（Indiegogoで11月9日ローンチ）もあり、Radeon 8060Sのグラフィックス性能でAsus ROG Xbox Ally Xのようなデバイスをねじ伏せると謳っています。

個人的には、どんなハンドヘルドやノートでも、ハイエンドなPanther LakeやRyzen AI Max+ 388が「ボンネットの下」で唸っているほうに魅力を感じますが、もし、Ryzen AI Max+ 388が1,000ドル未満のデバイスに搭載されるなら、よりスリムな筐体で、はるかに優れたゲーミング性能を実現できるはずです。