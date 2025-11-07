広島市内の友人宅で、無免許で調理したフグを食べた３人が呼吸困難などの症状を発症しました。 保健所はフグを釣っても持って帰らないよう注意を呼びかけています。 広島市によりますと７日午後２時ごろ、市内の医療機関から「フグによる食中毒が疑われる患者が入院している」と報告がありました。 市が調査したところ２日午後６時半ごろ、市内の住宅に集まった５人が無免許で調理したフグの皮と骨を、水炊きや雑炊に入れて食べ