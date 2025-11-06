環境省は10月30日、全国でクマに襲われて死亡した人の数が今年度は12人に達し、過去最悪の被害者数になったと発表した。これまで最多の死亡者数は2023年度の6人だったため、一気に倍増してしまったことになる。この異常事態を前秋田県知事が「戦時下」と表現して話題を集めたが、理解できるという人も多いに違いない。（全3回の第1回）＊＊＊【写真を見る】山道ではぜったいに遭遇したくない…人間と目が合った瞬間のツキノワ