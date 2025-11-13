警察官のライフル銃使用が解禁に 岩手・滝沢市では「出動式」に出席もFNNプライムオンライン

警察官のライフル銃使用が解禁に 岩手・滝沢市では「出動式」に出席も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 13日から秋田県や岩手県では警察官のライフル銃でのクマ駆除が可能になる
  • 滝沢市では対応にあたる銃器対策部隊所属の警察官8人が「出動式」に出席
  • おもに市街地にクマが出没した場合、4人1組の2チーム体制で出動するという
記事を読む

関連の最新ニュース

秋田県でクマ襲撃

おすすめ記事

  • スポニチ
    漫画家の榎本由美さんが死去　60歳　代表作に「児童養護施設の子どもたち」など 2025年11月12日 19時13分
  • TBS NEWS DIG Powered by JNN
    【速報】「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん(29)を略式起訴　公然わいせつの罪　東京区検 2025年11月13日 16時39分
  • （写真：時事通信）
    「すみませんでした」記者が思わず謝罪…小野田経済安保大臣の逆鱗に触れた“質問” 2025年11月13日 6時0分
  • 【速報】「晋ちゃん、晋ちゃんと呼んだら、手をほんの少し握り返してくれたように感じた」安倍昭恵さんの上申書を検察官が読み上げる　安倍元総理銃撃事件　山上徹也被告の第7回公判
    【速報】「晋ちゃん、晋ちゃんと呼んだら、手をほんの少し握り返してくれたように感じた」安倍昭恵さんの上申書を検察官が読み上げる　安倍元総理銃撃事件　山上徹也被告の第7回公判 2025年11月13日 14時40分
  • 「奇跡に近い逮捕劇」死者の名誉毀損で起こる
    「奇跡に近い逮捕劇」死者の名誉毀損で起こる 2025年11月13日 21時29分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 漫画家の榎本由美さん死去 60歳
    2. 2. 草間リチャード敬太を略式起訴
    3. 3. 小野田氏に記者「すみません」
    4. 4. 昭恵さん上申書「私の心情です」
    5. 5. 立花容疑者を逮捕「奇跡に近い」
    6. 6. 彦根総合の野球部 集団万引きか
    7. 7. 柄本時生&さとうほなみが結婚
    8. 8. 長嶋一茂 尊敬するけど嫌いな人
    9. 9. 一夫多妻YouTuber「通報やめて」
    10. 10. Suica ペンギンが「卒業」へ
    1. 11. 女性に馬乗りか 体矯正しただけ
    2. 12. 声優の肥後マコトさん死去 54歳
    3. 13. 小田急ロマンスカーで絶望した男
    4. 14. 辻元氏 2万件超の迷惑メール被害
    5. 15. 「プラダを着た悪魔2」公開決定
    6. 16. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    7. 17. 高校生 不明の7歳児を30分後発見
    8. 18. イナイレ最新作 発売前に不具合
    9. 19. 面識ない男性を監禁か 4人を逮捕
    10. 20. 8歳娘放置し死亡させたか 母否認
    1. 1. 草間リチャード敬太を略式起訴
    2. 2. 昭恵さん上申書「私の心情です」
    3. 3. 立花容疑者を逮捕「奇跡に近い」
    4. 4. 女性に馬乗りか 体矯正しただけ
    5. 5. 辻元氏 2万件超の迷惑メール被害
    6. 6. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    7. 7. 高校生 不明の7歳児を30分後発見
    8. 8. 8歳娘放置し死亡させたか 母否認
    9. 9. 面識ない男性を監禁か 4人を逮捕
    10. 10. 40万ギターに7700円の値札? 逮捕
    1. 11. 安倍氏銃撃 被告の母涙ぐみ謝罪
    2. 12. 政府、自衛隊の階級名の変更を検討　「1佐」→「大佐」など国際標準化へ
    3. 13. ニシキゴイがクマに襲われる被害
    4. 14. 私も撮りたい HLTでやりとりが
    5. 15. 生徒に30回わいせつか 教諭処分
    6. 16. 音楽フェスの“足の疲労”を解消!? 編集部5人が噂の「ムテキインソール」を試してみた
    7. 17. 高市首相の「台湾有事」発言に「訂正・撤回すべき」「日本が武力介入すれば侵略行為となる」　中国外務省会見
    8. 18. 訪日外国人 無断キャンセル続出
    9. 19. 16歳にみだらな行為? 14歳ら逮捕
    10. 20. マイナ保険証 12月2日に完全移行
    1. 1. 小野田氏に記者「すみません」
    2. 2. 整理券にハズレ混ぜて配布 物議
    3. 3. 小室圭さんの近況が判明か 証言
    4. 4. 迷惑メール巡る議員の投稿が波紋
    5. 5. 叩かれて大変 元市長の投稿物議
    6. 6. 「汚い首」投稿に茂木外相が批判
    7. 7. クマ襲撃も…血だらけで仕事続行
    8. 8. 小野田大臣の「謝罪」に大反響
    9. 9. 立憲議員の「迷惑被害」相次ぐ
    10. 10. 蓮舫氏 おなじみの追及で波紋
    1. 11. シカ質問を15分→国民から呆れ
    2. 12. 東海TV会長セクハラ報道 調査へ
    3. 13. なぜ 道路脇に液体入りボトルが
    4. 14. ポケパーク開業 注意事項を発表
    5. 15. 熊に愛犬殺される 腹へこんでた
    6. 16. クマ対策の財政支援を要請　自民PT、政府に緊急提言
    7. 17. 祖母監禁 次男へ激しい虐待過去
    8. 18. 立花容疑者を逮捕 斎藤氏の現在
    9. 19. 「以上!」小野田氏が毅然と対応
    10. 20. 高市氏らの過去発言 大声で追及
    1. 1. 初来日「こんな味米国にはない」
    2. 2. 中国 高市氏は直ちに是正&撤回を
    3. 3. 米大統領の原潜建造計画に冷水
    4. 4. 台湾本島が大雨 2階部分まで浸水
    5. 5. 中国で今年完成の橋が一部崩落
    6. 6. トルコの市長に禁錮2430年を求刑
    7. 7. 韓国チアガールの大胆な衣装話題
    8. 8. 巴の首都で車爆発 自爆テロか
    9. 9. 「行くべき世界の旅行先25選」に山形、静寂と絶景の魅力は卓越、クマ対策の課題も
    10. 10. 「NewJeans」メンバーが全員復帰
    1. 11. ガザで1500棟超破壊 戦争犯罪か
    2. 12. ソウルで邦人客乗せタクシー事故
    3. 13. 「台湾華語学習センター」日本へ
    4. 14. 映画監督 リー・タマホリ氏死去
    5. 15. ヒョンビン、チョン・ウソン、リリー・フランキーの豪華共演！『メイド・イン・コリア』配信日決定
    6. 16. Steamに最適化されたVRデバイス「Steam Frame」をレビュアーたちが絶賛
    7. 17. 奇瑞の新車が階段登りチャレンジ、途中で失速して欄干に激突―中国
    8. 18. 韓市場でトラック急発進 2人死亡
    9. 19. 「鬼滅の刃」無限城編、猗窩座の最期はなぜ1990年代生まれの心を動かしたのか―中国メディア
    10. 20. 韓国大使の非人道発言に一斉批判
    1. 1. Suica ペンギンが「卒業」へ
    2. 2. 4.8億円をタンス預金 結局バレる
    3. 3. 書店業界 深刻な閉店ラッシュ
    4. 4. うなぎチェーン本部に苦情殺到か
    5. 5. 年末調整で絶対に申告すべきこと
    6. 6. トヨタが「日産潰し」にかかる?
    7. 7. 「ウォークスルー改札」導入へ
    8. 8. 佐賀共栄銀 内定者に20万円支給
    9. 9. 60年前の風呂 情報収集を開始
    10. 10. 資生堂 最終利益520億円の赤字
    1. 11. 江東区「清澄白河」価格高騰の訳
    2. 12. 「なっちゃん」回収 酵母混入か
    3. 13. 業スーの事業戦略 何がすごい
    4. 14. 雨漏りしやすい家の危険な特徴
    5. 15. ポイ活YouTuberが突っ込む「住信SBIネット銀行の改定、“改善”か“改悪”か意見割れる」
    6. 16. 「定年後も働いた方がいい」理由
    7. 17. コツコツ貯めたタンス預金が500万円を超えたので、住宅のリフォームに使おうと思っています。税務署に指摘されることはないでしょうか？
    8. 18. 年末調整 今までと同じ申告は損
    9. 19. 「カッコいい大人」が意識する事
    10. 20. 上達の早い人がやっていること
    1. 1. NTTドコモ AIの再学習支援開始
    2. 2. 北斗の拳 全巻が電子本で一冊に
    3. 3. 着脱式ラップトップケースを備えた、ドイツの多機能ビジネスバッグ「Triangle Bag」
    4. 4. エディオン お手軽電子レンジ器
    5. 5. LINE通知 効果的な止める方法
    6. 6. イランが「スキーの名所」だということを、あなたは知っていたか？
    7. 7. 3つのSteam新デバイスが2026年初頭に登場、日本でも発売
    8. 8. 自動販売機に化けてストーカーをまくことができるスカート
    9. 9. 女性起業家を「ひそかに」支援する、セフォラの考え方：アクセスは資金に勝る
    10. 10. 温暖化で増える巨大ハリケーンが、「環境問題」という災害の連鎖を引き起こす
    1. 11. エレコムがトラックボールマウス2製品を11月下旬発売へ　大型モデル「HUGE PLUS」とコンパクトモデル「bitra」
    2. 12. AI解説者が分析！「GPT-5.1は温かみのあるAIに進化」冷たいAI批判を受けた“性格”アップデートを最速解説
    3. 13. ビックカメラ 対象製品割引も
    4. 14. まさに危機一髪、グリズリーが突然ものすごい勢いで襲いかかってくるムービー
    5. 15. レベルファイブ 2chねらーに勝利
    6. 16. ブロックを転がして念動力を呼び覚ませ。！お正月こたつで楽しみたいアプリその1【iPhoneでチャンス掴め】
    7. 17. 体に必要な水の量がわかるカップ
    8. 18. ナチから法律を取り戻した検事の「勇気」──映画『アイヒマンを追え！ ナチスがもっとも畏れた男』
    9. 19. 今売れてるAndroidスマホ 1位は
    10. 20. 新型Pixel Watch 4 満足度は?
    1. 1. 今井に「MLB舐めている」と反響
    2. 2. サイ・ヤング賞発表 山本由伸は
    3. 3. 「大きいおにぎり」が好調の理由
    4. 4. サイ・ヤング賞連覇投手 移籍か
    5. 5. ド軍社長「文句言うのは負け犬」
    6. 6. 由伸に 高級ブランドが熱視線を
    7. 7. DeNA オースティンら自由契約に
    8. 8. 今井達也は「勝てるチーム」希望
    9. 9. 巨人が東浜を獲得か 先発確保へ
    10. 10. J1横浜FC 三浦監督の退任発表
    1. 11. 松本剛や辰己 巨人に合う選手は
    2. 12. 阪神近本「フロント手形」確保か
    3. 13. パリ五輪銅の橋本壮市が現役引退
    4. 14. 森保Jのガーナ戦 伯戦先発中心に
    5. 15. セキ・ユウティンが中国の第15回全国運動会・ゴルフ競技に参加　大会マスコットと撮った写真が可愛すぎると大反響
    6. 16. 「健康が一番大事」韓国歌手反響
    7. 17. MLB 大谷翔平が「LM」を受賞
    8. 18. 村田兆治さん一周忌　火災後すぐ “こだわりの豪邸” は更地に…親族は「土地の売却は考えております」
    9. 19. ド軍エドマン WBC出場断念か
    10. 20. 大谷翔平 今季の「伝説の瞬間」
    1. 1. 漫画家の榎本由美さん死去 60歳
    2. 2. 彦根総合の野球部 集団万引きか
    3. 3. 柄本時生&さとうほなみが結婚
    4. 4. 長嶋一茂 尊敬するけど嫌いな人
    5. 5. 一夫多妻YouTuber「通報やめて」
    6. 6. 声優の肥後マコトさん死去 54歳
    7. 7. 「プラダを着た悪魔2」公開決定
    8. 8. イナイレ最新作 発売前に不具合
    9. 9. 「カクヨム」異例のお願いを発表
    10. 10. トラブル? 斉藤被告と店が声明
    1. 11. えなこ「合成です」写真の秘密
    2. 12. 狩野英孝 動画にマスク氏が返信
    3. 13. 酒をやめた粗品 背景に家族の死
    4. 14. 石井慧が一時寝たきり 衝撃告白
    5. 15. キムタク誕生日 秘蔵写真で祝福
    6. 16. 「踊る」新作 キャスト巡り懸念?
    7. 17. 出血も撮影続行 岡田准一の覚悟
    8. 18. 『ゴジュウジャー』第38話「ジャッジメント・リングハンター」のあらすじ解禁　諸般の事情で遅れていた　ファン「スタッフさんたちに最大限の敬意を…！」
    9. 19. 広末涼子「185キロ」の危険性
    10. 20. 福山雅治のやらかしで地殻変動か
    1. 1. 婚約パーティー 妻が上司とキス
    2. 2. 3色で立体感 セザンヌの冬新作
    3. 3. 炎上覚悟…33歳差恋愛に称賛の声
    4. 4. 「液体の猫」が実在したら?
    5. 5. 「氏家」はなんて読む？最初の文字は...「う」！
    6. 6. 私の話に興味がない彼。ほかの男性に食事に誘われた話をしてみても…／モラハラ彼氏と別れたい（9）
    7. 7. モテる「ぽっちゃり女性」の特徴
    8. 8. 野村周平「稀代の女好き俳優」と占い師に言われても否定せず…その理由は？
    9. 9. 「ストリッパーは体を売ってるのと同じ」潔癖症役の浜辺美波と、いかがわしい渋谷の深い縁｜ドラマ『もしがく』
    10. 10. 中3娘が塾なしでオール5 母驚き
    1. 11. CHOOSYの新作セットで叶う♡夜の集中ケア「ニードル＆パック ワンデイ スペシャル」
    2. 12. Swift Playgroundsがおもしろい！／子供の習い事に最適な理由【アプリつくる?】
    3. 13. 白パンツのぽっちゃり見え回避術
    4. 14. 美容師が教えるセルフ術！あるアイテムを使ったプリンヘア回避法
    5. 15. 娘のうつ病 母親が放置した結果
    6. 16. 転勤でタワマンに 家庭の複雑
    7. 17. 七五三は笑顔の写真を撮りたかったのに（泣）当日、息子はご機嫌で写真館へ行くも → 母が『後悔した理由』
    8. 18. またまた大当たりキターーッッ！！【ローソン】次食べたい♡「新作スイーツ」
    9. 19. 憧れの先輩と念願のデート♡ しかし、お会計時にまさかの出来事が...！？
    10. 20. 本当は彼女にやめてほしい服装