ニューストップ > 国内ニュース > クマ襲撃で男性2人がケガ スプレー噴射もひるまず… 秋田・鹿角市 秋田県でクマ襲撃 秋田県 クマ（動物） 国内の事件・事故 FNNプライムオンライン クマ襲撃で男性2人がケガ スプレー噴射もひるまず… 秋田・鹿角市 2025年9月19日 6時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 秋田県鹿角市で18日、電柱の管理作業をしていた男性2人がクマに襲われた 1人がクマを追い払うためのスプレーを噴射したが、クマはひるまず 20代男性は足をかまれ、50代男性は頭から出血しヘリで病院に搬送された 記事を読む 関連の最新ニュース 秋田県でクマ襲撃 記事時間 クマ襲撃で男性2人がケガ スプレー噴射もひるまず… 秋田・鹿角市 記事時間 10/29 09:50 犬と散歩中に突然クマが出現 80代男性が右下腹を噛まれ救急搬送 記事時間 10/23 12:35 取材直後クマに…顔と頭に大ケガ負った被害者語る襲撃の瞬間 秋田