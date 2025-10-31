ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > クマを駆除したのに、クレームの電話が…秋田県の役所で職員が疲弊か 秋田県でクマ襲撃 秋田県 時事ニュース ゴシップ デイリー新潮 クマを駆除したのに、クレームの電話が…秋田県の役所で職員が疲弊か 2025年10月31日 11時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと クマ被害について、秋田県議会議員の住谷達氏にデイリー新潮が話を聞いた 「駆除した後に苦情の電話が市役所に殺到したと聞いています」と住谷氏 知事が自衛隊に要請を出したのは、現場の疲弊が深刻なためでもある、とした 記事を読む 関連の最新ニュース 秋田県でクマ襲撃 記事時間 クマを駆除したのに、クレームの電話が…秋田県の役所で職員が疲弊か 記事時間 10/24 13:09 男女4人、クマに襲われケガ…近隣の住民から消防に通報が 秋田・東成瀬村 記事時間 09/19 06:35 クマ襲撃で男性2人がケガ スプレー噴射もひるまず… 秋田・鹿角市 おすすめ記事 「小中学校と幼稚園、保育園襲撃する」「76個の爆弾設置した」三島市、裾野市、長泉町、函南町に爆破予告 不審物確認されず=静岡 2025年10月28日 14時57分 阪急西宮北口駅のトイレで男子高校生の尿をすくって飲み… 「ありがとう」と言って立ち去ったか 介護士の男（57）を逮捕 逮捕容疑は建造物侵入 2025年10月30日 16時5分 フジ「酒のツマミ…」年内で終了へ 大悟“怒り”の降板 松本コスプレお蔵入り納得いかず 2025年10月30日 1時56分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「頭の中お花畑」高市早苗首相に噛みついた“大物女優”、核兵器保有にも持論を過激発信 2025年10月30日 20時0分