サントリーは、ウイスキー・焼酎・輸入ワインの一部商品について来年4月1日から値上げを行う。対象は国産ウイスキー「響」「山崎」「白州」、焼酎等 「鏡月Green」「大隅OSUMI」「ソウルマッコリ」など10ブランド、輸入ワイン「カルロ ロッシ」「タヴェルネッロ」など26ブランド。包材をはじめとした原材料価格、仕入れ価格などのコストアップによるもの。