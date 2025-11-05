Ｈｅａｒｔｓｅｅｄが大幅高で３連騰。同社は４日の取引終了後、虚血性心疾患及び拡張型心筋症による重症心不全を対象として、他家ｉＰＳ細胞由来心筋球の「ＨＳ－００５」を投与カテーテルシステムを用いて患者の心筋内に投与する第１相・第２相企業治験について、医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）による治験届の調査が完了し、国内での治験開始が正式に可能になったと発表。これを材料視した買いが入ったようだ