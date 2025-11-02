SKE48でチームSのリーダーを務める相川暖花（22）が、2日までにX（旧ツイッター）を更新。誕生日に多くのファンが集まったことに感謝を述べた。相川は、握手会でレーンに並ぶファンがひとりもいなかったことをネタにしており、今年9月には「大人気アイドルグループのリーダーなのに握手会を開催したら自分だけファンがゼロ人だった人」として、テレビ朝日系バラエティー「激レアさんを連れてきた。」にも出演した。しかし、11月1日