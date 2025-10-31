阪神は３１日、金村暁投手コーチ（４９）が今季限りで退団することを正式に発表した。金村氏は現役引退後の２０１６年から７年間阪神で一軍投手担当を務め、２２年には湯浅京己投手（２６）らを育成するとともに盤石の投手陣を築き上げた。一度はコーチ職から離れたが、藤川球児監督（４５）となった今季から３年ぶりにタテジマのユニホームに袖を通した。シーズンを通してブルペン担当を担い、１２球団トップの救援防御率１