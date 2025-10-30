午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０６９、値下がり銘柄数は４５４、変わらずは８８銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に鉱業、銀行、非鉄金属、電気機器など。値下がりで目立つのは陸運、情報・通信、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS