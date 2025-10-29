国内女子ゴルフツアー「樋口久子・三菱電機レディス」（３１日開幕、埼玉・武蔵丘ＧＣ）の前夜祭が２９日に埼玉県内のホテルで行われ、前週７位タイで終えた河本結（２７＝リコー）が報道陣の撮影に応じた。今季２勝となる通算４勝目を「スタンレーレディスホンダ」（１０〜１２日、静岡・東名ＣＣ）で挙げ、メルセデス・ランキングも３位につけている。勢いに乗る河本は黒のワンピースで登場し、「秋に入ってきたのでベロアの