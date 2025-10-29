かわでんは２９日の取引終了後、２６年３月期の単独業績予想の上方修正を発表した。売上高予想を従来予想の２５５億円から２６８億円（前期比１０．７％増）、営業利益予想を２６億円から４０億円（同５４．５％増）に引き上げた。同時に年間配当予想は中間・期末各９５円の年１９０円から同各１４５円の年２９０円（前期は１９０円）に１００円増額した。今期配当には創業１００周年の記念配当２０円が含まれている。 半導