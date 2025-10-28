ハンドル操作と逆方向に…まるで不具合のバーゲンセールである。190台を保有する大阪メトロをはじめ、伊予鉄バス、富士急バス、那覇バスなど全国で317台導入されている電気自動車バス（EVバス）のうち、3割超の113台に不具合が発生していることが、10月17日、明らかになった。このEVバスを販売しているのは北九州市に本社を置く「EVモーターズ・ジャパン（EVMJ）」だ。問題を追及している自動車生活ジャーナリストの加藤久美子氏が