東洋エンジニアリングが急反騰している。今朝の日本経済新聞電子版で「海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）などによる南鳥島沖でのレアアース（希土類）の試験掘削が２０２６年１月に始まる」と報じられたことを受けて、ＪＡＭＳＴＥＣの委託を受けて海底６０００メートルからレアアース泥を回収するシステムの技術開発に携わった同社が関連銘柄として物色されているようだ。 出所：MINKABU PRESS