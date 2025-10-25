全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、山形・上山市のワイナリー『DROP』です。上山の中心地にあるスタンド併設の町中ワイナリー『DROP』があるのは温泉街の中心地。国内外で経験を積んだ出来さんが営む小さなワイナリーだ。オープンして2年とまだ新しいけれど、確かな技術から生まれる、ピュアなワインへの注目度は高い。『DROP』カウンターの後ろ、ガラス戸の向こうに醸造所が