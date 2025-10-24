熱海伊豆山の高台に位置する宿「ゆとりろ熱海」が、2025年10月1日、「ソラトニワ熱海伊豆山」としてリブランドオープンしました。これに伴い、全客室（33室）の内装をリニューアルし、新たにフォトテラスも登場。より快適で旅の満足度が高まる滞在空間となりました。昭和レトロと評される熱海は、かつて先進的なリゾート地としてひらかれた街。ソラトニワという屋号には、“広がる空、ゆれる海、そびえる山、そして根を張る庭。移