局地的大雨のニュースが引きも切らない。YouTubeチャンネル・テレ東BIZ『橋本幸治の理系通信』が人気を博している橋本幸治氏は「かつて土が持っていた“雨水を受け入れる力”を現代の舗装に取り戻すすごい技術が日本にはある」という――。※本稿は、橋本幸治『未来を見通すビジネス教養日本のすごい先端科学技術』（かんき出版）の一部を再編集したものです。■人と水との絶え間ない格闘の歴史古来より、人類の歴史は、時に恵み