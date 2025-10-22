現地10月21日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、ディエゴ・シメオネ監督が率いるアトレティコ・マドリーが、強豪アーセナルと敵地ロンドンで対戦。０−４で惨敗し、公式戦７試合ぶりの黒星を喫した。前半は０−０。互いに譲らず折り返した後、まさかの展開となった。57分にFKから、ガブリエウ・マガリャンイスにヘッドで先制点を浴びたのを皮切りに、64分、67分、70分にも失点。気付けば大量の