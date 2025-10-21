20日、相次いで4人がクマに襲われた湯沢市中心部の住宅には、21日もクマがとどまり続けています。午後5時半現在でクマの捕獲には至っておらず、現場周辺では警戒が続いています。山粼愛子記者「クマが住宅に入り込んでから30時間以上が経過しました。今も警察が現場周辺で警戒にあたっています」JR湯沢駅から約200メートル。湯沢市表町の住宅周辺には、防具を身に着けた警察官の姿。住宅前の道路はパトカーでふ