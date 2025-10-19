環境性能と卓越した走行性能を両立 革新的なBMW「i8ロードスター」くるまのニュース

環境性能と卓越した走行性能を両立 革新的なBMW「i8ロードスター」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • BMWの電動化の歩みを象徴するモデルi8ロードスター」を紹介している
  • 小排気量エンジンと電気モーターを組み合わせ、環境性能と走行性能を両立
  • 風を感じながら走るその体験こそが最大の特長で、開放感あふれる走りだ
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 肛門に空気入れ挿入 被害者退学
  2. 2. 女優・高橋智子さん 事故で急逝
  3. 3. Amazon配達で副収入 意外な利点
  4. 4. 綾瀬の紅白司会で「落選説」浮上
  5. 5. 竹之内氏 娘が1000万円トラブル
  6. 6. ChatGPTと結婚 夜の営みもある
  7. 7. 次の首相「この人だけは論外」
  8. 8. 過呼吸寸前…異変にスタジオ騒然
  9. 9. 臓器摘出されベラルーシ女性死亡
  10. 10. 詐欺のよう NHKの方針に猛反発
  1. 11. 大阪の花火大会で歴史的事態
  2. 12. 大谷圧巻ショー 古巣に批判殺到
  3. 13. メルカリ 転売はほぼなくなる
  4. 14. 後世に残す セブン絶賛の声続出
  5. 15. 和歌子が共演者から愛されるワケ
  6. 16. 裁判前のジュリー氏が次々売却か
  7. 17. 尼神インター解散を告げられた日
  8. 18. 物価高騰で「知らないと一生損」
  9. 19. 今田美桜を食った 絶賛された1位
  10. 20. 古舘伊知郎 堀江氏が「大嫌い」
  1. 1. 竹之内氏 娘が1000万円トラブル
  2. 2. 詐欺のよう NHKの方針に猛反発
  3. 3. メルカリ 転売はほぼなくなる
  4. 4. 裁判前のジュリー氏が次々売却か
  5. 5. 尼神インター解散を告げられた日
  6. 6. 物価高騰で「知らないと一生損」
  7. 7. 愛媛の祭りで禁止行為か 5人逮捕
  8. 8. 卵が詰まり小1死亡 市は争う姿勢
  9. 9. 生配信中飛び降り アイドルの今
  10. 10. 「玉木」と呼び捨て 行儀が悪い
  1. 11. 性欲満たすための罠 悪質さ指摘
  2. 12. わなに子グマ 親グマが離れず
  3. 13. 白骨遺体 猟友会メンバーが発見
  4. 14. 退職し引きこもる→そのまま20年
  5. 15. 車とバイクが衝突 高校生死亡
  6. 16. 映画「国宝」業界人の酷評相次ぐ
  7. 17. なぜ蛇口から水 防カメ見て衝撃
  8. 18. 今田美桜から「重要なお知らせ」
  9. 19. 日テレで 出演者から告発相次ぐ
  10. 20. ルーブル美術館に強盗 客は騒然
  1. 1. 後世に残す セブン絶賛の声続出
  2. 2. ラブホって何 子に聞かれる市民
  3. 3. コメダが限界突破 新作にSNS戦慄
  4. 4. 橋下氏「吉村氏はアクセル全開」
  5. 5. 自民&維新 連立樹立で事実上合意
  6. 6. 枝野氏「微力尽くす」投稿に批判
  7. 7. どの口が? 野田佳彦氏に指摘続出
  8. 8. 自・国連立「連合」が認めず?
  9. 9. 【独自】高校無償化、外国人学校は除外　自公維、財源は「税制対応も」
  10. 10. 高市氏 トランプ氏のXを参考か
  1. 11. 自転車に青切符導入「厳しすぎ」
  2. 12. 超高齢出産の母、歳を偽っていた
  3. 13. 仏YouTuberの動画 コメ欄は怒り
  4. 14. 2011年の騒乱映像 報ステ流れる
  5. 15. 靖国例大祭 高市氏らの参拝なし
  6. 16. 高市氏&玉木氏 会談の裏側を語る
  7. 17. やばいね 都が前代未聞の不祥事
  8. 18. 首相指名巡る政局 迫力凄い3人
  9. 19. リッチ系下宿 令和の下宿事情
  10. 20. 「時差生出演」の吉村氏に即反論
  1. 1. 臓器摘出されベラルーシ女性死亡
  2. 2. 韓国女性ライバー殺害 男の凶行
  3. 3. 美人配信者が死去 拷問受けたか
  4. 4. ダッカの国際空港で大規模火災
  5. 5. ルーブル美術館で強盗 終日閉館
  6. 6. 中国専門家「台湾回収できぬ」
  7. 7. 「苦しむ米、全力疾走に出る」
  8. 8. カンボジアで人身売買の実態
  9. 9. プーチン氏「停戦条件」に言及か
  10. 10. 「90度のキリンの災難」救出方法
  1. 11. 中国が世界最新技術を披露し開催
  2. 12. テスラ愛好者 米横断チャレンジ
  3. 13. BTSリーダーの愛読書 著者が死去
  4. 14. 中国 新しい観光スタイルが拡大
  5. 15. 「韓国広報専門家」が怒り心頭
  6. 16. 台湾の最大野党・鄭麗文氏が当選
  7. 17. 中国経済は「世界で最も安定」
  8. 18. 固体電池の「難題解決」に成功
  9. 19. トランプ氏ら ゴルフ3カ国で会合
  10. 20. 日本で感じた中国との違い12点
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. 次の首相「この人だけは論外」
  3. 3. 暗号資産の売買 金融庁が検討へ
  4. 4. きのこの山 異色のコラボショー
  5. 5. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
  6. 6. ディーゼル車に意外な落とし穴
  7. 7. 「中間管理職の悩み」消えたワケ
  8. 8. 日本の建設業界 崩壊の要因は
  9. 9. Office以外で何とかなる選択肢が
  10. 10. 定年後の仕事 ナンバーワンは?
  1. 11. 老後は年金だけで暮らせるか
  2. 12. モバブ 安全に使うための注意点
  3. 13. コロナ禍で変化 勝ち組&負け組は
  4. 14. ｢会社に行きたくないから｣だけではない…月曜朝がしんどい人に共通している日曜日のNGな過ごし方
  5. 15. 東芝 3年間で約350億円を投資
  6. 16. 老後資金7000万円 貯めていたら
  7. 17. 主要商品で唯一「生き残った」銀
  8. 18. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
  9. 19. 年収400万円の負担はどう変わる?
  10. 20. 風呂の水道光熱費を節約する方法
  1. 1. ChatGPTと結婚 夜の営みもある
  2. 2. 楽天と東京科学大学が5Gを実証
  3. 3. 今後注目のAIニュースを一挙紹介
  4. 4. 耳をふさがないオープンイヤホン、イヤーカフ型の人気が高まるわけ - 古田雄介の家電トレンド通信
  5. 5. カシオ腕時計 話題の「新製品」
  6. 6. Android 身元確認義務化に反発
  7. 7. 有機ELテレビに「明るい兆し」か
  8. 8. ChatGPT アプリの成長が鈍化か
  9. 9. アイ・オー・データ機器のSSD
  10. 10. 「MacBook Air」公式より4%オフ
  1. 11. 職場の絵文字利用 賛否両論に
  2. 12. ヤマハ 新たなシンセサイザー
  3. 13. AIモデルを自分のPCで動かすには
  4. 14. 「アラジン1枚焼き」が登場
  5. 15. デロンギ 話題のコーヒーマシン
  6. 16. アイリスオーヤマ 9分で洗濯完了
  7. 17. PayPay 対象店で使える商品券
  8. 18. Huaweiが「下取りキャンペーン」
  9. 19. スマホの定位置 あらゆる場所に
  10. 20. ローカルで動くAI 何ができる?
  1. 1. 大谷圧巻ショー 古巣に批判殺到
  2. 2. ヤバいよ…大谷にグラスノー驚愕
  3. 3. ド軍連覇のカギは「守護神大谷」
  4. 4. 宇良の「まわし待った」英紙驚き
  5. 5. 大谷MVP発表の瞬間 同僚が珍行動
  6. 6. 真美子さん&娘待つ部屋へ直行か
  7. 7. 日ハムのエース 代理人と契約か
  8. 8. NYの大谷アンチ3発&10Kに脱帽
  9. 9. MVP会見 大谷の表情晴れなかった
  10. 10. 大谷以外は達成不可 5つの偉業
  1. 11. WIN5で歴代1位の高配当 的中1票
  2. 12. キターーーーー 大谷投稿に反響
  3. 13. SB中村晃が別メニュー調整へ
  4. 14. 大谷 本塁打3発目で「嘘でしょ」
  5. 15. 新庄剛志監督「したーっ」と絶叫
  6. 16. 大谷による「異次元現象」へ困惑
  7. 17. 非公開だと忘れてた…年齢を投稿
  8. 18. 大谷に「アンビリーバボー」混乱
  9. 19. CSで「連日の担架」山縣が交錯
  10. 20. チケット高騰「横断幕」掲げる
  1. 1. 肛門に空気入れ挿入 被害者退学
  2. 2. 女優・高橋智子さん 事故で急逝
  3. 3. 綾瀬の紅白司会で「落選説」浮上
  4. 4. 過呼吸寸前…異変にスタジオ騒然
  5. 5. 大阪の花火大会で歴史的事態
  6. 6. 和歌子が共演者から愛されるワケ
  7. 7. 今田美桜を食った 絶賛された1位
  8. 8. 古舘伊知郎 堀江氏が「大嫌い」
  9. 9. オープン4日前に店が全焼…呆然
  10. 10. ミセス脱退時との決定的な違い
  1. 11. いつの間に消えた福原愛さん心配
  2. 12. ラウール 実はハイレベル高学歴
  3. 13. 狩野英孝「マミる」シーンに混乱
  4. 14. 家全焼&貯金ほぼ0 ペー夫妻の今
  5. 15. 離婚のディーン 4月に愛妻投稿
  6. 16. 畠中悠 井上咲楽にモラハラか
  7. 17. 田村亮 コンビ解散の経緯語る
  8. 18. 次長課長・河本 うつ公表の理由
  9. 19. さんまに謝罪せた唯一のタレント
  10. 20. 「政界失楽園の人か」思い出す声
  1. 1. 夫がうつ病に 義姉の電話に嗚咽
  2. 2. 定時退社も K田の職場の体質
  3. 3. レザーのNGな着こなしに共通点も
  4. 4. 知れば知るほどおもしろい！ストーリーも魅力なバーボンウイスキー「ワイルドターキー バーボンハイボール缶」が値下げ＆リニューアル！美味しさの秘密を専門家に聞いてみた
  5. 5. 簡単スイートポテトパイの作り方
  6. 6. 40・50代に最適なGUのブラウス
  7. 7. 100均グッズ あっと驚く使い方
  8. 8. 50代シンママ 努力でついに一転
  9. 9. 一瞬で映りが良くなるマッサージ
  10. 10. ローソン100 ドラクエとコラボ
  1. 11. 不気味すぎる女の存在に恐怖
  2. 12. GUから続々「新作アイテム」登場
  3. 13. 「わがまちうどん47」全国で販売
  4. 14. 吉野家 期間限定でボーナス10%
  5. 15. 郵便局限定スヌーピーグッズ登場
  6. 16. 「サレ妻」のリアルさが話題
  7. 17. ZARAのニットベストで秋コーデ
  8. 18. 「ブラックサンダー」が1年ぶり
  9. 19. 痛いと思われる「ぶりっ子」たち
  10. 20. 食事デートで「交際はないな」