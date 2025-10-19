イスラエルメディアは、イスラエル軍が19日、パレスチナ自治区ガザ地区の南部で空爆を再開したと報じました。武装勢力から攻撃を受けたとしていて、イスラエルの極右閣僚らが全面的な軍事作戦の再開を求めています。イスラエル紙「ハーレツ」によりますと、イスラエル軍は19日、ガザ地区南部のラファで空爆を行ったということです。イスラエル軍はSNSで、武装勢力がラファで作業中の部隊にミサイルを発射したため、発射に使われた