元ＷＢＣ世界フライ級王者・比嘉大吾（３０＝志成）が１７日、ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（２３＝帝拳）と、都内のＷＯＷＯＷで行われた「エキサイトマッチＳＰ『バルガスＶＳ比嘉大吾』『ロサＶＳ高見亨介』」（２０日午後９時、ＷＯＷＯＷライブとＷＯＷＯＷオンデマンドで放送・配信）の収録に出演し、表明していた引退の意思を「保留」に改めた。さらに、韓国のカジノへ行くことも希望した。比嘉は収録で、１