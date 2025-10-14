「こじるり」ことタレントの小島瑠璃子（31＝写真）が10月13日、自身のSNSで個人事務所の設立を発表した。前日の12日には動画メディア「ReHacQ」に出演。《本音告白90分…あの時「自分の人生はどうでも良いと思った」引退の真相…活動再開のワケとは？》と題した約1時間半のインタビュー動画で、約2年半ぶりの活動再開について語っている。小島瑠璃子は夫死亡で芸能界復帰「待ったなし」か？ 悲劇の11日前には「ママタレ枠は狭き門