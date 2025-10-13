10月14日にワールドカップ６度の優勝を誇るブラジル代表と親善試合を戦う日本代表は13日、会場となる東京スタジアムで前日練習を実施した。トレーニングの後に囲み取材に応じた堂安律は、10日の韓国戦に５−０で圧勝したブラジルについて、「韓国との試合の映像を見ても間違いなくクオリティは高い」とコメント。戦い方に関してはこう語った。「各選手、いろいろな意見があって。殴り合いに行くべきなのか、殴り合って勝