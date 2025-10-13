公明党による“連立離脱”の衝撃が続いている。党の存亡をもかけた決断のウラには何があったのか？公明党元国会議員、創価学会関係者に話を聞いた。 【画像】自民党と公明党が初めて連立政権を組んだ歴史的瞬間 故・池田大作名誉会長が「上品で素晴らしい人材」と評価 公明党が連立離脱を決めた10 月10 日、｢集英社オンライン｣の記者は、支持母体である創価学会の総本部がある信濃町で話をきいた。 創価学会職員だという50代