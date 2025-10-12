クマはどのように人に襲いかかるのか。襲撃から生きのびた人々の証言を集めた書籍『クマから逃げのびた人々』（三才ブックス）から、秋田県の山中でツキノワグマに遭遇した男性の事例を紹介する――。（第2回）写真＝iStock.com／rai※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／rai■30年前以上前の出来事クマとの壮絶な死闘の末、生きて帰ってきた越中谷永一さん（当時31歳）は、しみじみと、「クマにとってみれば、自分の棲み処に