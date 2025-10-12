写真＝iStock.com／rai ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／rai

■30年前以上前の出来事

クマとの壮絶な死闘の末、生きて帰ってきた越中谷永一さん（当時31歳）は、しみじみと、「クマにとってみれば、自分の棲み処に勝手に入ってきた人間を快くは思わないでしょう」と言う。市街地の出没事例も増える近年のクマ事情に対しても、複雑な思いを抱いているという。

秋田県秋田市内で理髪店を営む越中谷さんがクマと遭遇したのは、1992（平成4）年の10月7日のことだ。

学生時代を東京で過ごし、そのまま都内や神奈川県で働いていたが、実家の理髪店を継ぐために故郷へと帰ってきていた。

県庁所在地の秋田市だが、海側の市街地を除けば大部分は山地。越中谷さんも仕事の傍ら、山菜やキノコの採集、趣味の渓流釣りを楽しむために山に入ることが多かった。

山に入るときの定番装飾は、動きやすさ重視の服装に、刃渡り20センチメートルほどのナタと山刀。ナタは木枝をなぐのに役立ち、山刀は山菜取りから魚の捌きまで多用途に重宝する。

刃物2本セットで収納できる鞘は、越中谷さんの自作だ。もちろんクマ避けの鈴も忘れない。

■胸のあたりに白く光る三日月

事件が起きた10月7日は、午前5時頃から秋田市最北部に位置する立石沢近辺に出掛けた。

立石沢は、住所こそ秋田市だが、かなりの山奥だ。新城川を遡り、上新城白山の集落までで約20〜30分。さらにその先、白山林道を経て畑の沢林道へ。いずれも未舗装の道を30分以上進み、ようやく北ノ沢と立石沢の分岐点までたどりつく。

実は越中谷さんはこの立石沢周辺で、他の人には知られていない渓流釣りのポイントをもっている。

立石沢と北ノ沢の合流点から東にしばらく上った右手に、藪に隠れた沢があるのだ。かつて越中谷さんが、彼の父親と見つけた、地図には載っていない沢だ。駒頭ノ森方面から流れてくるその沢は、イワナが潜むのにうってつけの甌穴(おうけつ)が多数あり、渓流釣りの解禁時期となれば、越中谷さんは頻繁に釣りに出かけていた。

この日も、時期的に禁漁期間だったが、70代の叔父を連れ、その沢を見てみようと訪れたのである。

林道を進み、立石沢と北ノ沢の合流地点に愛車パジェロを停め、沢沿いに歩くこと1時間半。“秘密の沢”は途中に滝が3つあり、アルミのはしごをかけて上る。

その沢の両脇は切り立った岩場で、道中の大部分は見通しがよくない。越中谷さんはクマと遭遇しないようときどき、爆竹を鳴らしてゆっくりと進んでいた。高齢の叔父にはマイペースでついて来るよう伝えてあり、30メートルほど後方を歩いている。

3つ目の滝を越え、見通しのいい地点までやって来た。そのときだ。50メートルほど前方の岩場に、何かがいる。その何かは岩の上を跳び、明らかに越中谷さんめがけて走ってきていた。

「素早いので、最初にみたときはイヌかなと思ったんです。だけど、こんなところにイヌがいるわけがない。カモシカにしては色が黒い。と、黒い体の胸のところに、白いマークが見えるわけです」

白いマークとは、あの三日月形。

クマだと分かった越中谷さんは、気づかず後ろから歩いてくる叔父に、叫んでクマの存在を伝えた。

■左拳がクマの鼻に炸裂

躊躇なく一直線に迫るクマへの対応を考えている暇はなかった。

クマは見るからに、越中谷さんを襲撃しようとやる気満々で2〜3メートル先まで近づいてくると、飛びかかってきたのだ。

越中谷さんが咄嗟に繰り出した前蹴りが当たり、クマは尻餅をついた。だが一向に怯まない。

体勢を立て直しながら越中谷さんの右腕に噛みつき、力任せに引き千切ろうと首を振った。噛まれたのは手首と肘の間。クマの凄まじい力では千切られるのは時間の問題だ。越中谷さんは無我夢中で左のパンチを見舞った。

ちなみに、越中谷さんにはクマと遭遇時の対策心得はない。格闘技の経験ももっていない。

ただ、趣味の一環でボクシングジムに入門した際に、そのパンチ力の強さから「いずれ拳を壊す」とトレーナーに言われ、商売道具のはさみが握れなくなっては困ると、辞めた経験がある。

このとき、越中谷さんの妻は長女を身ごもっていた。生きるためには戦うしかない。

降りぬいた左腕の拳が、クマの鼻にクリーンヒットしたのは運が良かった。鼻は見るからに異様な方向へと曲がり、大量の鼻血を流したクマは、噛んでいた腕を離した。

■クマの左眼球をえぐり

ここから、越中谷さんとクマの命がけの戦いが始まる。

「クマは立ち上がって、すごい量の鼻血を流しながら唸り声を上げるんです。私の腕からも出血があったと思いますが、確認する余裕はなかった。とにかくクマに近寄られないよう蹴る。近寄られるのは嫌でした」

だがクマの動きが速い。

再び右腕をかまれ、またもや引き千切られそうになってしまった。何とかクマを引き離したい一心の越中谷さんは、自由な左手をクマの顔に伸ばす。指がかかったのが、クマの左目だった。

なりふり構わず眼球をえぐるように親指を押し込んだ。親指がズンと目の奥に入る感覚があった。

この攻撃が効果的で、左目はえぐれ、眼球が飛び出した。噛みつきから二度目の回避に成功したのだが、なおもクマは執拗に越中谷さんを襲ってくる。今度は、股関節のあたりに馬乗りになってきた。

脚の爪が食い込んでいる状態だ。のしかかられた越中谷さんの脳裏に「横から爪がバシッとくるんだろうな」と次なる攻撃のイメージが浮かぶ。だがどんな攻撃かが明確な分、やるべきことも明確だった。

クマの左前脚を、左腕でがっしりと掴んだのだ。両者の左腕がクマと越中谷さんの間で交差するようにつながる。

■返し技で、マウントポジションを取り返すと

「これでクマは右からしか攻撃ができない。どこから攻撃が来るのかだけは分かるようになった。クマパンチと言えばいいんでしょうかね。襲われたらだいたいソレで、顎や顔を裂かれるのでしょうけれど、来る方向が読めるから、案の定、一発目を右手で受け止められました」

その後、クマは越中谷さんの腕を振り払い、馬乗り状態からの前脚の一撃を見舞ってくるのだが、なんと越中谷さんはその攻撃を避けている。クマの鼻血がぽたぽたと落ちてくる中、奇跡的に致命傷を受けず、かすり傷程度でやり過ごしたのだ。

しかし、このままクマに馬乗りになられたままでは、じり貧は見えている。越中谷さんはクマの脇の下に手を差し入れ、「えいっ」とひっくり返してマウントを取り返した。そして左手でクマの顎をつかんで動きを封じ、右のパンチを幾度となく見舞う。

クマの左目は眼球がぶら下がっている状態で視力は失われているのか、右のパンチはことごとく命中した。

クマは馬乗りを振りほどき、沢の脇の崖へと逃れた。

■逃げないなら、やるしかない

これで逃げてくれる。越中谷さんはそう安堵しかけたそうだ。ところが立ち上がろうとしたその瞬間、予想外の展開が待っていた。

クマは逃げたのではなく、なおも襲い掛かってきたのだ。今度は上から飛びかかるように。

クマの右前足の爪が、額にめり込む。後に5針を縫うことになる額への一撃は、硬いブロックで殴られたようなとてつもなく重たい衝撃だった。さらに左前脚の爪が背中を襲う。だが幸いにも、背負っていたリュックとその中の水筒が防御壁となってくれた。

写真＝風来堂提供 クマの爪痕が残る水筒 - 写真＝風来堂提供

「クマは、もうどうやっても逃げないと覚悟を決めました。やらないと、こっちがやられる」そこから先、越中谷さんは自らクマに戦いを挑んでいった。

腰にはナタや山刀を携えていたが、それらを握ると手がふさがるため、素手での攻撃を選んだ。

血だらけの肉弾戦。

そのときの状況を越中谷さんは今でも臨場感たっぷりに述懐する。

「お互いに殴り合うような戦いです。ときどき、ボクシングのクリンチみたいにがっつりと組む。お互い組み合っているときは相手の攻撃を停められるから、唯一、休める瞬間でした。

私の顔の横にクマの顔がある。耳元にかかるシュッシュッシュッというクマの息遣いは今も忘れられない。どちらも息が上がっていて。

ちらっと横を見れば、クマの左目がぷらぷらと垂れ下がっているわけです。お互いに、血まみれでした」

■死闘の結末

殴り合いと組合を繰り返すうちに、「自分が上になって殴らねばこの状況は打開できない」と悟る。

風来堂『クマから逃げのびた人々』（三才ブックス）

何とかクマを倒してその上に乗ると、右肘をクマの喉元に押し当て、グッと力の限り圧迫した。

幾度かその攻撃を続けているうちに、呼吸の自由を奪われたクマは泡を吹いて痙攣を始めた。この時点で越中谷さんは死闘の終わりが近いことを感じた。

初めて、腰のナタを意識する。とどめはナタで――。

だが、そのナタが鞘から抜かれることはなかった。

苦闘するクマがばたつかせた脚の爪がリュックに引っかかり、越中谷さんの体勢が崩れたのだ。隙を突いて逃れたクマは、今度こそ背を向け、沢の脇の藪の方へと姿をくらましたのである。

時間にして、およそ20分にも及ぶクマとの戦いだった。

また戻ってくるかもしれないとの緊張感から、越中谷さんはナタを握って身構えたが、ついにクマが現れることはなかった。

