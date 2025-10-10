レジェンドロックバンドKISSのジーン・シモンズ（76）が7日、カリフォルニア州マリブのパシフィック・コースト・ハイウェイでSUV車を運転中に意識を失い、駐車中の車に衝突する事故を起こした。事故後すぐに病院へ搬送され、現在は退院し回復中だという。 【写真】過去にはポールが体調不良で脱退を示唆したことも 妻で女優のシャノン・トゥイードはNBC4に対し、「ジーンは突然気を失い、車は