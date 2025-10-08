今回は、家事を一切しない夫に対し、妻が復讐したエピソードを紹介します。「手をケガしちゃって…」「ウチは夫婦ともに、収入も勤務時間もほぼ同じなのに、夫はまったく家事をしないんです。でも夫は家事が苦手なわけではなく、『家事をしたくないから、わざと苦手なフリをしている』と分かり、怒りに震えました。そこで私は手に包帯を巻きつけ、『手をケガしちゃって……』『しばらく何もできないからよろしくね？』と夫に伝え（