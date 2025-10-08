ザスパがJリーグに加盟してから、記念すべき20周年。 どんな時も一歩ずつ積み重ねてきたその歩みは、喜びばかりではなかったに違いない。いや、もしかしたら苦労のほうが多かったのかもしれない。だが、数々の涙があったからこそ描ける笑顔であり、群馬県のプロサッカークラブとして、ザスパとして20年、奮闘を続け、作り出してきた道は、多くの人たちの血と汗が混ざり合った非常に尊いものである。 そんな20周年