吉本新喜劇の金原早苗が、自民党総裁選で第２９代総裁に選出された高市早苗氏のものまねを披露した。７日までにインスタグラムで「高市早苗でございます。メイク教室に通って、眉毛のイメージを変えました」とつづり、メイクやテープで変身。高市氏をほうふつとさせる黒髪ショート、青のスーツでポーズを取った。これまでは総裁選で高市氏と争った小泉進次郎氏の妻で、フリーアナウンサー・滝川クリステルのものまねで人気を