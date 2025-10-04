国連の果たす役割が国際社会の中で薄れつつある。米トランプ政権の“消極的な姿勢”が、世界の秩序を大きく揺さぶる中、岐路に立たされる国連の未来は。創設80年の国連総会を取材した。（NNNニューヨーク支局 小坂明里）■“機能不全”岐路に立たされる国連第80回国連総会は「共にあることで、より良くなれる:平和・開発・人権のための80年とこれから」というテーマのもと、9月初旬に開幕した。「共にあることで...」というテーマ