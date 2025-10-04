東京・足立区は区立の小学校で児童2人が別の児童の水筒に薬を混入させる事案があったと発表しました。足立区によりますと、先月、区立の小学校で児童2人が別の児童の水筒を持ち出し入眠導入剤の「メラトベル」3袋ほどを混入したということです。2人は校内から持ち去っていた教室の鍵を使い運動会の練習中で施錠された教室に入って水筒を持ち出し、トイレで薬を混入していました。混入する様子を偶然目撃したほかの児童が教員らに報