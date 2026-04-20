その可愛らしい見た目から"砂漠の妖精"とも呼ばれるネズミ「グンディ」。足立区生物園では今日も、家族仲睦まじく過ごすグンディの姿が……。赤ちゃんグンディたち、お母さんの背中の上で安心だね (@seibutuen_infoより引用)お母さんグンディの背中にピタッと乗っかるベビンディたち、めちゃくちゃ可愛いですね。安心しきっている表情が、たまりません! “砂漠の妖精”と呼ばれるのも納得の可愛さです。この光景に、SNSでは「ぬく