10月2日、テレビ東京が、国分太一の料理番組『男子ごはん』の終了を正式発表。目下、芸能活動を休止しているため、やむを得ない措置ではあるが、かつての “相方” ファンからは惜しむ声も広がっている。「同番組は国分さんの問題が発覚した今年6月の時点で放送を見合わせていましたので、すでに事実上の打ち切り状態でしたが、ようやくテレ東から終了が発表された形となります。同日、吉次弘志社長も『国分さんが無期限活動停