¹ñ·ÄÀá¡Ê·ú¹ñµ­Ç°Æü¡Ë¤ÎÏ¢µÙ¤ÇÂçÀª¤¬°ÜÆ°¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ç¡¢¹âÂ®Å´Æ»¤¬Äê°÷Ä¶²á¤Ë¤è¤ê°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤­¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸½Âå²÷Êó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï9·î30Æü¡¢¹º½£À¾±Ø¤«¤éÈ¯¼Ö¤·¤¿G3754Îó¼Ö¡£¾èµÒ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äê°÷Ä¶²á¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥Ö¥¶¡¼¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÅÓÃæ¤ÎÄ¥²È¹Á±Ø¤Ç°ì»þÄä¼Ö¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Îó¼Ö¤ÏÌó40Ê¬´ÖÄä¼Ö¡£¾èÌ³°÷¤¬¾è¤ê±Û¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÉô¤Î¾èµÒ¤ò¹ß¤í¤·¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èµÒ¤ò³Æ¼ÖÎ¾¤ËÊ¬»¶¤µ¤»