歌手の華原朋美（51=写真）が発信した1本の動画が、いい意味でも悪い意味でもネット上で話題になっている。華原は9月9日、東京・渋谷でデビュー30周年の記念ライブを開催したが、9月13日にXに投稿した動画には、ライブ終了後に出待ちのファンの前に行き、手を振ったり感謝の言葉を述べるなどしてのファンサービスをする様子が収められている。【さらに読む】華原朋美が今度は2歳の息子の写真投稿で…“炎上のデパート”状態でも