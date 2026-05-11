歌手の華原朋美（51）が、6歳の息子とのおでかけを満喫する親子ショットを披露し、話題となっている。【映像】華原朋美と6歳息子の2ショット（複数カット）2026年5月、30周年記念コンサート後に病気が見つかり、4時間以上にも及ぶ手術を受けていたことを公表した華原。目が覚めると息子が手を握り、涙を流していたことも明かした。6歳の息子とおでかけを満喫する親子ショット披露2026年5月10日に更新したInstagramでは、8月3