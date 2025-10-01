中国青海省で妊婦がクマの襲撃を受けたが、機転を利かせて死んだふりをしてその場をしのぎ、生還して話題となっている。中国メディア「極目新聞」によると、9月7日、青海省玉樹市で牛を率いて帰宅中だった妊婦の小青さん（仮名）は、わずか4〜5メートル後ろから迫ってきたクマの攻撃を受けた。クマは小青さんの頭部や顔に噛みついた。これによって小青さんの右目と左耳から血が流れ、顔は大きく腫れ上がった。危機の瞬間、小青さん