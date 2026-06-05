アフリカ・コンゴ民主共和国などで感染が広がっているエボラ出血熱をめぐり、女性の感染リスクが高くなる傾向にあると報じられました。これは、AP通信が4日、医療従事者の話として伝えたもので、流行が最も深刻なコンゴ民主共和国の東部では、家族が病気になると多くの場合、女性が介護や埋葬の準備を担う習慣が根強いことを理由に、女性の感染リスクが高くなる傾向にあるとしています。また、国連女性機関=UNウィメンも先月に発表