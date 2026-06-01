具合の悪い妊婦を労るどころか、理不尽なパワハラを浴びせ、それを周囲も黙認しているような職場は終わっている。投稿を寄せた40代女性（事務職）は、出産を控えた身で過酷な環境に置かれていることを明かした。（文：篠原みつき）「自分が嫌なことがあればパワハラなみに当たられます」女性は、妊娠が判明した時点で「休暇が多くなること」や「産休に入る予定」を、迷惑をかけないよう業務で関わる担当者へ早めに伝えていた。しか